Россия за сутки зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано двенадцать случаев стрельбы в провинциях: Латакия — пять, Дамаск — пять, Алеппо — два. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции: Латакия — 1", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинскую помощь получили 82 человека.

В Минобороны отметили, что за сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, — 2484.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>