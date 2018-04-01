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Россия за сутки зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии
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Россия за сутки зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано двенадцать случаев стрельбы в провинциях: Латакия — пять, Дамаск — пять, Алеппо — два. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции: Латакия — 1", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.
Сообщается, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинскую помощь получили 82 человека.
В Минобороны отметили, что за сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, — 2484.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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