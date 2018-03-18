Ещё
Россия за сутки зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия за сутки зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — 9, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано одиннадцать случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Дамаск — пять, Латакия — четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Дамаск — 7, Деръа — один, Идлиб — один", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон на территории САР проведены две гуманитарные акции в населенных пунктах Айн-Айша провинции Эль-Кунейтра и Адра провинции Дамаск. Местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза — 3 тонны. Медицинскую помощь получили 196 человек.
В Минобороны отметили, в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2436.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
РИА Новости: последние новости
Боевики продолжают запугивать желающих покинуть Восточную Гуту Покинувшие Восточную Гуту люди рассказали о жизни под гнетом боевиков Путин рассказал, когда произойдут изменения в структуре госорганов
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве118
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина254
Путин получил первое поздравление с победой на выборах15
Актер Добронравов госпитализирован33
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине26
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение