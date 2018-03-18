Россия за сутки зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано одиннадцать случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Дамаск — пять, Латакия — четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Дамаск — 7, Деръа — один, Идлиб — один", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон на территории САР проведены две гуманитарные акции в населенных пунктах Айн-Айша провинции Эль-Кунейтра и Адра провинции Дамаск. Местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза — 3 тонны. Медицинскую помощь получили 196 человек.

В Минобороны отметили, в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2436.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.