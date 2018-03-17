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ООН работает с Дамаском и Россией, чтобы беженцы получали гумпомощь
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ООН работает с Дамаском и Россией, чтобы беженцы получали гумпомощь 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
ДАМАСК, 17 мар — РИА Новости. ООН взаимодействует с правительством Сирии и Россией, в том числе с российским Центром по примирению, чтобы гуманитарная помощь доставлялась мирным жителям, находящимся в пунктах приема, а не боевикам, сообщил главный координатор ООН по гуманитарным вопросам в САР Али Заатари.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил на брифинге в субботу, что доставить гуманитарную помощь жителям Восточной Гуты не удавалось из-за противодействия боевиков, использовавших беженцев в качестве «живого щита» и не позволявших даже больным покидать анклав. По его словам, получены сотни задокументированных свидетельств вышедших жителей, которые рассказывали, куда девалась гуманитарная помощь, в том числе от международных организаций: все складировалось у боевиков, ничего не доставалось мирным жителям.
"Сейчас мы взаимодействуем с сирийским правительством и Российской Федерацией, центром в Хмеймиме для того, чтобы гуманитарная помощь непременно доставлялась людям, которые сейчас размещаются в пунктах приёма", — сказал он.
Как отметил Заатари, сейчас ведется сотрудничество с ООН и с Красным полумесяцем и Международным Красным Крестом.
Он также отметил, что налажено хорошее сотрудничество с российским Центром по примирению в вопросах организации гуманитарных конвоев, а также помощи мирным жителям Восточной Гуты.
"Мы понимаем, что те, кто выходит из района, испытывают необходимость в медицинском обследовании и медицинской помощи — они и их семьи. Мы были на пункте пропуска, мы видели, что сирийский красный полумесяц ведёт кропотливую работу по оперативной доставке помощи. Я считаю правильным подход, основанный на сотрудничестве", — добавил координатор.
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