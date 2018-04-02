Ещё
Более 900 человек вернулись в свои дома в Сирии за сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 900 человек вернулись в свои дома в Сирии за сутки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХМЕЙМИМ (Сирия), 2 апр — РИА Новости. В Сирии за сутки в свои дома вернулись 923 человека, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 200 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 723 человека", — сказал Евтушенко.
Он отметил, что в целом обстановка в стране стабилизируется, однако совместный иранско-российско-турецкий координационный центр в течение суток продолжал фиксировать отдельные случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс, Дамаск и Деръа.
Евтушенко заявил, что представители Центра проводят мероприятия по скорейшему возращению к мирной жизни людей населенных пунктов Арбил, Джоубар, Айн-Терма и Замалька. В понедельник в населенном пункте Арбил мирным жителям выдано более тысячи продуктовых наборов и приготовлено 1,3 тысячи порций горячей пищи. Жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор привезли воду.
"Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирии. В ходе рабочей встречи между представителями Центра по примирению и губернатором провинции Хомс подписаны соглашения о присоединении населенных пунктов Таксис, Зор-Эл-Жамаклия, Зор-Абу-Дарда, Машиях, Кабиха, Амара, Акшан, Зор-Эль-Малан, Рамалия и Ханшифа к режиму прекращения боевых действий", — добавил начальник Центра.
По его словам, российские военные врачи за сутки помогли 90 сирийцам, в том числе 20 детям.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Нетаньяху: Канада, Германия и Италия согласны принять мигрантов от Израиля Фонд Ахмата Кадырова развернул в САР три пункта помощи пострадавшим жителям Боевики сирийского города Дума готовы сложить оружие и покинуть город
 Ещё 78 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу142
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»147
Саммит по Донбассу может пройти без России329
ЕС предрекли судьбу СССР62
Школьников шокировала ошибка в учебнике «Вентана-Графа»101
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение