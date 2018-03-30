Более 500 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Более 500 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он отметил, что одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра является способствование улучшению гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медпомощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 119 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 440 человек", — сказал Евтушенко.

Он добавил, что ЦПВС выдал одну тонну свежего хлеба жителям населенного пункта Расм-Эль-Азбд провинции Алеппо. Жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор была доставлена питьевая вода. Российские военные врачи за сутки оказали медицинская помощь 54 сирийцам, в том числе 12 детям.

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