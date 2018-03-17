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Депутат: провокации с химоружием в Сирии развяжут руки Западу
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Депутат: провокации с химоружием в Сирии развяжут руки Западу 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Провокации с химоружием развяжут руки Западу в нанесении авиаударов по сирийским войскам и мирному населению, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
"Россия поспособствовала ликвидации химического оружия. Но компоненты находятся скорее всего у террористов, которых хорошо снабжают западные коалиции. В том числе, вполне возможно, снабжают и компонентами для изготовления химических веществ. Чтобы сделать провокацию, чтобы потом у западной коалиции были развязаны руки в нанесении авиационных и ракетных ударов по вооружённым силам САР, по мирному населению", — сказал Красов РИА Новости.
Он подчеркнул, что террористические организации могут поспособствовать провокации, которой так ждут западные страны, возглавляемые США.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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