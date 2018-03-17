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В ООН предложили ввести гумпаузы в Африне
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В ООН предложили ввести гумпаузы в Африне 

Вести.Ru 13 часов назад
Главный координатор ООН по гуманитарным вопросам в Сирии Али Заатари предлагает продолжить гуманитарные паузы в пригороде Дамаска Восточной Гуте, а также ввести их в Африне. Как сообщил Заатари журналистам в субботу, в Восточной Гуте необходимо предоставить возможность захода гуманитарных конвоев и доставки медицинской помощи в район, а также не препятствовать передвижению людей. То же самое, по его мнению, можно сделать и в Африне.
"Там та же ситуация — люди живут под гнетом военных действий. Это абсолютно недопустимо", — приводит слова представителя ООН "Интерфакс".
Возвращаясь к ситуации в Восточной Гуте, Заатари отметил, что около 20 тысяч жителей этого района находятся сейчас в пунктах приема в пригородах Дамаска. По его словам, эти люди нуждаются в любой помощи: им нужны одеяла, матрацы, еда, лекарства. Кроме того, им нужна защита, нужен комфорт и чувство безопасности. Структуры ООН в сотрудничестве с Красным Полумесяцем, Красным Крестом и правительством Сирии работают с беженцами непрерывно, заверил Заатари.
Большая роль отводится российскому центру по примирению, продолжил главный координатор всемирной организации по гуманитарным вопросам в Сирии. «Его офицеры выполняют важную работу, они упрощают многие процессы, координацию, а также помогают в решении бюрократических вопросов», — подчеркнул он.
Как заявил Заатари, силами ООН и партнеров в Сирию доставляется гуманитарная помощь, помощью обеспечиваются 13,1 миллиона человек. Он заверил, что помощь до людей доходит, но добавил, что людям не нужна просто еда или лекарства — им нужна «возможность жить по своей воле».
Между тем турецкий Генштаб заявил ранее в субботу, что части Вооруженных сил страны, которые наступают на Африн, взяли его в кольцо.
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