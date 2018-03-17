Африн призвал международное сообщество остановить Турцию

МОСКВА , 17 мар — РИА Новости . Самоуправление сирийского Африна призвало международное сообщество заставить Турцию остановить обстрелы города, говорится в сообщении городских властей.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии" Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии . Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

"Всего за два дня артиллерия и воздушные удары убили десятки гражданских лиц, мужчин, женщин и детей. В больницах и машинах скорой помощи содержатся сотни (раненых) человек. Турецкой армией и связанными с ней бандами исламистов создана бесчеловечная блокада (города). Мы призываем все международные организации и группы по правам человека и помощи выразить свой голос решительно, чтобы осудить и прекратить это преступление", — говорится в заявлении.

Кроме того, власти Африна призывают международное сообщество вмешаться в ситуацию с лагерем беженцев в районе Шахба к северо-востоку от Алеппо и «отреагировать на призыв человеческой совести помочь и спасти жизни десятков тысяч перемещенных гражданских лиц».

"Тысячи детей, пожилые люди и раненые находятся на открытом воздухе без крова, еды или воды", — заявили городские власти.

В сообщении также отмечается, что неделю назад турецкие военные самолеты и артиллерия начали еще более интенсивные обстрелы Африна, готовясь к его штурму.

"Тяжелое положение населения усугубилось в течение последних двух дней, когда турецкая армия отрезала от города воду и источники энергии, разбомбила медицинские центры … Ситуация трагическая… В настоящее время масштабы человеческой трагедии превышают возможности городских властей оказывать помощь населению", — говорится в заявлении.

Ранее сирийское национальное агентство САНА сообщило о 16 погибших мирных жителях в результате авиаудара турецких ВВС по городской больнице Африна на севере Сирии, десятки ранены. Самому медучреждению нанесен значительный материальный ущерб. Генштаб ВС Турции опроверг информацию об авиаударе по больнице.

В пятницу в представительстве сирийского Курдистана в Москве сообщили, что не менее 30 мирных жителей Африна погибли, сотни получили ранения, при этом обстрелы продолжаются.

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