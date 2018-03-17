Ракка представляет собой руины без света и воды — Минобороны

Сирийский город Ракка представляет собой руины, в уцелевших строениях нет света и воды.

Ракка в Сирийской Арабской Республике превращена в руины, там нет ни света ни воды.

Социальные и медицинские учреждения не работают или уничтожены в результате бомбардировок авиации коалиции, сообщает Министерство обороны Российской Федерации

Самое страшное в Ракке, что температура воздуха повышается, а находящиеся под завалами трупы разлагаются и всё это попадает в почву и в водоносные слои. То есть эпидемиологическая обстановка в городе не тяжелая, а катастрофическая, отмечается в заявлении военного ведомства.

Но этого упорно не хотят замечать ни международные гуманитарные организации, ни страны американской коалиции, уничтожившие город.

Сегодня никто в Ракку не может приехать, не ясно кто там управляет городом и кто несет ответственность за гуманитарную катастрофу, резюмируется в сообщении.