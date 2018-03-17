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Ракка представляет собой руины без света и воды — Минобороны
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Ракка представляет собой руины без света и воды — Минобороны 

ТК «Звезда» 14 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Сирийский город Ракка представляет собой руины, в уцелевших строениях нет света и воды.
Ракка в Сирийской Арабской Республике превращена в руины, там нет ни света ни воды.
Социальные и медицинские учреждения не работают или уничтожены в результате бомбардировок авиации коалиции, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Самое страшное в Ракке, что температура воздуха повышается, а находящиеся под завалами трупы разлагаются и всё это попадает в почву и в водоносные слои. То есть эпидемиологическая обстановка в городе не тяжелая, а катастрофическая, отмечается в заявлении военного ведомства.
Но этого упорно не хотят замечать ни международные гуманитарные организации, ни страны американской коалиции, уничтожившие город.
Сегодня никто в Ракку не может приехать, не ясно кто там управляет городом и кто несет ответственность за гуманитарную катастрофу, резюмируется в сообщении.
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