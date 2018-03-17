Генштаб рассказал о подготовке боевиков в Сирии американскими инструкторами

"Нам достоверно известно, что в районе города Эт-Танфа американскими инструкторами подготовлено несколько групп боевиков для проведения провокаций с применением химического оружия", — сказал он.

Рудской отметил, что отравляющие вещества под видом гуманитарных конвоев ряда неправительственных организаций уже доставлены на юг Сирии

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