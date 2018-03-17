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Генштаб рассказал о подготовке боевиков в Сирии американскими инструкторами
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Генштаб рассказал о подготовке боевиков в Сирии американскими инструкторами 

РИА Новости 15 часов назад
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В районе Эт-Танфа американскими инструкторами подготовлено несколько групп боевиков для провокаций с применением химоружия, заявил журналистам в субботу начальник оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Нам достоверно известно, что в районе города Эт-Танфа американскими инструкторами подготовлено несколько групп боевиков для проведения провокаций с применением химического оружия", — сказал он.
Рудской отметил, что отравляющие вещества под видом гуманитарных конвоев ряда неправительственных организаций уже доставлены на юг Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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