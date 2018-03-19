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Минобороны: Боевики в Сирии готовят провокацию с отравляющими веществами
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Минобороны: Боевики в Сирии готовят провокацию с отравляющими веществами 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
В российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии поступило сообщение о том, что боевики планируют провокацию. Об этом сообщает ТАСС.
"Вечером 19 марта на «горячую линию» российского Центра примирения поступила информация от жителя района Аль-Ванар (Восточная Гута) о готовящейся провокации боевиков с использованием отравляющих веществ", — заявил глава Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.
Как уточняется, террористы одной местных группировок, входящей в "Джебхат ан-Нусру" (запрещена в России — прим. «РГ») установили на крыше здания некое устройство, переделанное из промышленного обогревателя. По имеющейся информации, этот агрегат способен распылять отравляющие вещества в жилых кварталах, поражая большое количество местных жителей. После чего боевики обвинят правительственные войска в применении химического оружия против мирного населения.
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