Минобороны: Боевики в Сирии готовят провокацию с отравляющими веществами 

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Дамаск потребовал от Анкары немедленно покинуть территорию Сирии

Сирийские войска нашли опасные химикаты на базе боевиков в Восточной Гуте

Видео: В Сирии перехватили грузовик с иностранным оружием для боевиков