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Беженцы в Восточной Гуте получили комплекты постельных принадлежностей
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Беженцы в Восточной Гуте получили комплекты постельных принадлежностей 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более четырех тысяч комплектов постельных принадлежностей доставлено для обеспечения беженцев в Восточной Гуте, сообщает Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
"Российским центром примирения враждующих сторон для обеспечения лагерей беженцев в районе Восточной Гуты доставлено уже более 4 тысяч комплектов постельных принадлежностей (матрасы, одеяла, подушки и комплекты постельного белья). На пропускных пунктах гуманитарного коридора российскими военнослужащими организована раздача продуктовых наборов мирным жителям", — говорится в сообщении.
Также добавляется, что в лагеря беженцев для организации горячего питания доставлены комплекты полевых кухонь.
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