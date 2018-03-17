Эксклюзив: Китай будет и дальше играть активную роль в содействии политическому урегулированию сирийской проблемы — посол КНР в Сирии Ци…

Дамаск , 17 марта / Синьхуа / — Китай продолжит играть активную роль в содействии политическому урегулированию ситуации в Сирии , а также предоставлять этой стране гуманитарную помощь. Об этом заявил посол КНР в Сирии Ци Цяньцзинь в интервью корр. Синьхуа по случаю седьмой годовщины начала сирийского кризиса.

"Несмотря на позитивные изменения положения дел в Сирии, война продолжается, коренные противоречия в обществе страны не устранены, разрешение сирийской проблемы сталкивается с трудностями и вызовами", — отметил дипломат.

Ци Цяньцзинь заявил, что сирийский кризис — уже не внутренняя проблема страны, он превратился в международный конфликт, поэтому для окончательного решения вопроса необходимо глобальное сотрудничество. «Сторонам следует придерживаться политического урегулирования, вести полноценный диалог и консультации, исходя из коренных интересов сирийского народа, и избегать военной конфронтации», — подчеркнул он.

По мнению посла, мировое сообщество также должно вести эффективное сотрудничество для содействия возобновлению социально-экономического развития и нормальной жизни в Сирии, поскольку «для послевоенного восстановления Сирии потребуются огромные средства, предстоит решить тяжелые задачи, ни одна страна не сможет сделать это, опираясь лишь на собственные силы».

Ци Цяньцзинь отметил, что Китай, будучи постоянным членом СБ ООН , активно содействует политическому урегулированию сирийской проблемы, принял участие во всех консультациях по Сирии. Пекин также предоставил Сирии гуманитарную помощь, в том числе продовольствие, медикаменты и другие грузы.

Посол заверил, что Китай будет и дальше играть активную роль в продвижении политического урегулирования сирийского кризиса, действуя мирно, справедливо и конструктивно, а также продолжит предоставлять Сирии гуманитарную помощь.

По словам дипломата, Китай стремится добиться новых успехов в отношениях с Сирией во всех областях, намерен укреплять дружественные контакты с правительством и различными кругами общественности этого государства, вести сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь» и участвовать в обсуждении восстановления Сирии, чтобы внести больший вклад в обеспечение мира и развития в стране. —0—