Генсек ООН встревожен гуманитарной ситуацией в Восточной Гуте и Африне

В опубликованном в пятницу заявлении глава ООН выразил глубокое сожаление о том, что стороны не выполняют резолюцию Совета Безопасности 2401, предусматривающую прекращение огня на всей территории Сирии на 30 дней. Он призвал стороны конфликта в полной мере уважать международное гуманитарное право и защитить мирное население.

"Ситуация по всей Сирии требует незамедлительных действий по защите гражданского населения. Необходимо облегчить страдания людей, не допустить дальнейшей дестабилизации ситуации, решить проблемы, лежащие в основе конфликта, и, наконец, найти долгосрочное политическое решение, как того требует резолюция 2254", — заявил А. Гутерриш.