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Генсек ООН встревожен гуманитарной ситуацией в Восточной Гуте и Африне
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Генсек ООН встревожен гуманитарной ситуацией в Восточной Гуте и Африне 

ИА Синьхуа 16 часов назад
ООН, 17 марта /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встревожен отчаянным положением сирийцев, бегущих из осажденной Восточной Гуты и из города Африн.
В опубликованном в пятницу заявлении глава ООН выразил глубокое сожаление о том, что стороны не выполняют резолюцию Совета Безопасности 2401, предусматривающую прекращение огня на всей территории Сирии на 30 дней. Он призвал стороны конфликта в полной мере уважать международное гуманитарное право и защитить мирное население.
"Ситуация по всей Сирии требует незамедлительных действий по защите гражданского населения. Необходимо облегчить страдания людей, не допустить дальнейшей дестабилизации ситуации, решить проблемы, лежащие в основе конфликта, и, наконец, найти долгосрочное политическое решение, как того требует резолюция 2254", — заявил А. Гутерриш.
ИА Синьхуа: последние новости
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