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За сутки десять жителей Дамаска погибли из-за обстрелов боевиков
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За сутки десять жителей Дамаска погибли из-за обстрелов боевиков 

RT на русском 9 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Десять жителей Дамаска погибли за сутки из-за ракетного обстрела боевиками квартала Аббасин. Об этом сообщил начальник Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
«Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Дамаска и его пригородов. Так, за прошедшие сутки ракетному обстрелу был подвергнут столичный квартал Аббасин, в ходе которого погибли 10 мирных жителей, а также есть разрушения», — сказал Евтушенко.
Ранее сообщалось, что более 48 тыс. жителей вышли из сирийской Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз.
RT на русском: последние новости
С начала действия гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули 48 тысяч человек Эрдоган заявил, что надеется на «взятие Африна» к концу дня Из Восточной Гуты за ночь вышли 52 мирных жителя
 Ещё 4 источника 
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