Впервые за три недели Дамаск не подвергся обстрелам

Он отметил, что в целом обстановка в Сирии нормализуется, налаживается процесс мирной жизни.

"Впервые за последние три недели не зафиксировано ни одного случая обстрела жилых кварталов Дамаска и его пригородов. Несмотря на временное затишье в столице, ситуация в Восточной Гуте остается напряженной", — заявил он.

Вместе с тем, несмотря на установление на всей территории страны 30-дневного режима прекращения боевых действий, совместным российско-иранско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия Деръа , отметил Евтушенко. Так, в зоне деэскалации «Идлиб» за прошедшие сутки зафиксировано восемь нарушений, в «Южной зоне» — шесть.

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