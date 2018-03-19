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Впервые за три недели Дамаск не подвергся обстрелам
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Впервые за три недели Дамаск не подвергся обстрелам 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ХМЕЙМИМ (Сирия), 19 мар — РИА Новости. Впервые за последние три недели не зафиксировано ни одного случая обстрела жилых кварталов Дамаска и его пригородов, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Он отметил, что в целом обстановка в Сирии нормализуется, налаживается процесс мирной жизни.
"Впервые за последние три недели не зафиксировано ни одного случая обстрела жилых кварталов Дамаска и его пригородов. Несмотря на временное затишье в столице, ситуация в Восточной Гуте остается напряженной", — заявил он.
Вместе с тем, несмотря на установление на всей территории страны 30-дневного режима прекращения боевых действий, совместным российско-иранско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Деръа, отметил Евтушенко. Так, в зоне деэскалации «Идлиб» за прошедшие сутки зафиксировано восемь нарушений, в «Южной зоне» — шесть.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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 Ещё 9 источников 
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