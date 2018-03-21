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МИД Сирии потребовал от Совбеза ООН остановить обстрелы Дамаска
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МИД Сирии потребовал от Совбеза ООН остановить обстрелы Дамаска 

ТАСС 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
ТАСС, 21 марта. Сирия потребовала от Совета Безопасности ООН «осудить и остановить преступления, которые творят бандформирования, продолжающие обстрелы мирных кварталов Дамаска». Об говорится распространенном агентством SANA послании МИД республики, направленном генеральному секретарю ООН.
В среду пригород сирийской столицы Джермана был обстрелян из реактивных установок залпового огня. На рынке в районе Кашкол погибло 44 человека, в том числе женщины и дети.
"Сирия призывает Совбез ООН защитить ее граждан от преступных действий и разоблачить подлинные цели, которые преследует война, развязанная против нее империалистическими государствами и их пособниками", — подчеркивается в документе. Дамаск требует также от Саудовской Аравии и Катара «прекратить финансировать и вооружать террористические группировки в Сирии».
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