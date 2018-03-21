МИД Сирии потребовал от Совбеза ООН остановить обстрелы Дамаска

В среду пригород сирийской столицы Джермана был обстрелян из реактивных установок залпового огня. На рынке в районе Кашкол погибло 44 человека, в том числе женщины и дети.