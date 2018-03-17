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Турецкий решили удалить из числа рабочих языков ПАСЕ
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Турецкий решили удалить из числа рабочих языков ПАСЕ 

RT на русском 17 часов назад
Депутаты ПАСЕ на встрече в Париже решили убрать турецкий язык из числа рабочих языков Ассамблеи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ассамблеи.
Отмечается, что Турция может самостоятельно, за свой счёт обеспечить перевод пленарных и комитетских заседаний на свой язык.
Указывается, что это лишь одно из первых решений, направленных на экономию бюджета организации в связи уменьшением количества финансовых поступлений.
Ранее Турция приняла решение выйти из числа крупных плательщиков организации, что привело к урезанию её бюджета. Россия же отказалась платить взносы, так как её лишили возможности полноценно участвовать в работе организации.
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