Турецкий решили удалить из числа рабочих языков ПАСЕ 

Депутаты ПАСЕ на встрече в Париже решили убрать турецкий язык из числа рабочих языков Ассамблеи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ассамблеи.
Отмечается, что Турция может самостоятельно, за свой счёт обеспечить перевод пленарных и комитетских заседаний на свой язык.
Указывается, что это лишь одно из первых решений, направленных на экономию бюджета организации в связи уменьшением количества финансовых поступлений.
Ранее Турция приняла решение выйти из числа крупных плательщиков организации, что привело к урезанию её бюджета. Россия же отказалась платить взносы, так как её лишили возможности полноценно участвовать в работе организации.