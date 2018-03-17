Турецкий решили удалить из числа рабочих языков ПАСЕ

Депутаты ПАСЕ на встрече в Париже решили убрать турецкий язык из числа рабочих языков Ассамблеи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ассамблеи.

Отмечается, что Турция может самостоятельно, за свой счёт обеспечить перевод пленарных и комитетских заседаний на свой язык.

Указывается, что это лишь одно из первых решений, направленных на экономию бюджета организации в связи уменьшением количества финансовых поступлений.