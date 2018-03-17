Америка или приберет Сирию к рукам, или объявит нам войну

Астане начался новый раунд межгосударственных переговоров, на которых решается судьба Сирии . Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в желании раздробить сирийскую территорию на «мелкие княжества». Это стало ответной реакцией на заявления США о возможном ракетно-бомбовом ударе по правительственным объектам в Дамаске

Кому на самом деле принадлежит Гута?

Переговоры в Астане — одно из главных дипломатических достижений России на Ближнем Востоке. За последние два года в казахстой столице состоялось уже девять раундов переговоров, на которых ключевую роль играют три страны — гаранта послевоенного урегулирования — Турция , Россия и Иран . Эта площадка уже поддерживается ООН , то есть России удалось нарушить монополию «Женевского процесса» и дипломатического руководства США, напоминают в недавней статье в американском военном журнале Military Review старший научный сотрудник аналитического центра CNA Corporation Майкл Кофман и директор Института Кеннана при вашингтонском центре Вудро Вильсона Мэтью Рожански.

Прошлой весной в Астане три страны-гаранта сумели договориться о создании в Сирии «зон деэскалации», на территории которых предусматривается прекращение использования оружия, включая воздушные удары, а также предоставление гуманитарной помощи. На сегодняшний день этих зон четыре — в провинциях Идлиб (северо-запад Сирии), Хомс (центр), Восточная Гута (оазис близ Дамаска) и на юге, у сирийско-иорданской границы.

Правда, эти демилитаризованные зоны хоть и существуют, но режим прекращения огня здесь нарушается часто. В частности, в Восточной Гуте, которая с начала сирийской войны находилась под контролем вооруженных группировок, кровопролитные бои продолжаются уже два месяца.

Наступление на оазис ведут сирийское войска, которые уже сумели вернуть под контроль почти 70% территории. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (он базируется в Лондоне), начиная с 18 февраля в Восточной Гуте в результате ракетно-бомбовых ударов погибли 1262 человека — в том числе женщины и дети.

Проверить точность цифр, которые приводят сирийские правозащитники, нереально. Тем не менее, на эти цифры ссылаются западные дипломаты, которые обвиняют Россию не только в убийствах мирного населения в Восточной Гуте, но даже и в сознательном нежелании согласовать резолюцию ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во вторник, 13 марта, заявила, что Вашингтон «готов к новым действиям по Сирии». Российский Генштаб расценил это как угрозу ракетно-бомбового удара по правительственным объектам в Дамаске (по аналогии с натовским ударом по Белграду весной 1999 года, в результате которых, по официальным данным, погибли не менее пяти тысяч человек).

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов пригрозил американцам: «В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим будут приняты ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».

Позицию России полностью поддержала и Турция, министр иностранных дел которой Мевлют Чавушоглу прибыл в Москву 14 марта. На пресс-конференции он напомнил, что американцы открыто поддерживают курдских сепаратистов, которые официальная Анкара причисляет к террористическим организациям.

Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с Чавошоглу заявил, что «нет никаких оснований сомневаться в намерениях некоторых представителей руководства Соединенных Штатов… способствовать развалу Сирийской Арабской Республики». Об этом же он заявил и на переговорах в Казахстане , открывшихся 16 марта: по словам Лаврова, все те внешние игроки, которые выступают против Астанинского мирного процесса, — взяли курс на раздел Сирии на «мелкие княжества, подконтрольные внешним игрокам».

Профессор Рощин : угрозы войны России и США нет Что сегодня происходит на ближневосточном театре военных действий и дипломатических переговоров? С просьбой о комментарии «Свободная пресса» обратилась к нашему постоянному эксперту по вопросам глобальной безопасности, старшему научному сотруднику Института востоковедения РАН Михаилу Рощину.

«СП»: — Михаил Юрьевич, как бы вы оценили обмен взаимными угрозами между Россией и США? Есть ли реальная угроза войны?

— Я думаю, борьба за послевоенную Сирию продолжается. У России, США и Турции есть своя зона ответственности. И никто добровольно отказываться от нее не собирается. Вот и идет шум и споры о том, кто круче. Я не верю, что взаимные довольно решительные заявления могут спровоцировать вооруженный конфликт между военными сверхдержавами. Тем более, что контакты российских и американских военных на высоком уровне постоянно происходят, беседа [начальника Генштаба России Валерия] Герасимова с [председателем Объединенного комитета начальников штабов Джозефом] Данфордом отнюдь не является единичным фактом.

«СП»: — И ведь результатом переговоров уже стало то, что из Восточной Гуты началась эвакуация мирного населения…

— Я уже говорил, что при всех сложностях вопрос о Восточной Гуте будет решен: анклав — он и есть анклав. Ясно, что довольно скоро вооруженной оппозиции придется оттуда уходить. А то, что из Восточной Гуты стали выходить мирные беженцы, только подтверждает это.

«СП»: — Позицию России по сирийскому вопросу поддержала Турция, жестко противопоставив себя США. На что надеется Анкара?

— Похоже, что Турция действительно все меньше заинтересована в сотрудничестве со странами Евросоюза и США, а в этом случае Россия неизбежно оказывается ее естественным союзником. Вот наши контакты политические, экономические и военные и укрепляются в последнее время. Очевидно, особенно после победы Дональда Трампа в США, эта тенденция будет сохраняться в обозримом будущем.

* Движение «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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