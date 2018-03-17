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Террористы обстреляли жилые кварталы Дамаска
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Террористы обстреляли жилые кварталы Дамаска 

ТАСС 18 часов назад
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в субботу вновь обстреляли из минометных установок Дамаск и его окрестности. Как сообщил агентству SANA представитель полицейского управления, снаряды разорвались в нескольких кварталах города.
Согласно распространенной информации, ранения получили по меньшей мере 13 человек. Сведений о погибших нет. Огонь был открыт в период гуманитарной паузы, установленной по инициативе России в регионе Восточная Гута под Дамаском с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) по местному времени.
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