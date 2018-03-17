Террористы обстреляли жилые кварталы Дамаска

Согласно распространенной информации, ранения получили по меньшей мере 13 человек. Сведений о погибших нет. Огонь был открыт в период гуманитарной паузы, установленной по инициативе России в регионе Восточная Гута под Дамаском с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) по местному времени.