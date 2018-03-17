СБ ООН вновь потребовал прекратить огонь в Сирии 

ООН, 17 марта /Синьхуа/ — Совет Безопасности /СБ/ ООН в пятницу вновь потребовал от сирийских сторон прекратить огонь на всей территории страны во исполнение резолюции 2401.
Совбез 16 марта провел заседание за закрытыми дверями по Сирии. Как заявил журналистам текущий председатель СБ, постпред Нидерландов при ООН Карел ван Остером, члены Совета Безопасности вновь потребовали соблюдать резолюции 2254 и 2401 и в очередной раз подчеркнули, что последняя касается всей территории Сирии.
По словам дипломата, члены СБ осудили насилие в Восточной Гуте и Дамаске, которое нарушает резолюцию 2401. Совбез также потребовал обеспечить беспрепятственную транспортировку гуманитарной помощи без каких-либо условий.
В СБ также выразили поддержку сирийскому конституционному комитету, создание которого координирует спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, и призвали все стороны сотрудничать с последним. Как подчеркнули в Совбезе, женевский процесс под эгидой ООН — это важный путь поиска политического решения сирийского вопроса, всем сторонам следует искренне участвовать в переговорах.