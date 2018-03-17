Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Латакия — шесть, Дамаск — один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Дамаск — три, Дераа — два", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Тарфави провинции Алеппо. Местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза — 1,9 тонны. В течение суток медицинскую помощь получили 115 человек.

В Минобороны отметили, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Расм-Амеш провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Таким образом, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2436.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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