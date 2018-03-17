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В Кабуле подорвался смертник
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В Кабуле подорвался смертник 

РИА Новости 3 часа назад
РИА Новости. Смертник подорвался в столице Афганистана Кабуле, погибли два мирных жителя, трое пострадали, целью была машина ЧОП — СМИ со ссылкой на МВД
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