Китай передал Ливану гуманитарную помощь

Бейрут , 17 марта / Синьхуа / — В пятницу в Бейруте состоялась церемония передачи Ливану китайской гуманитарной помощи. Министр социальных дел Ливана Пьер Аби Асси и посол Китая в Ливане Ван Кэцзянь приняли участие в церемонии и от имени своих правительств подписали соответствующие документы.

Пьер Аби Асси поблагодарил китайскую сторону за оказание столь необходимой помощи в противодействии проблеме беженцев. По его словам, современное медицинское оборудование и предметы первой необходимости помогут улучшить медицинские и бытовые условия сирийских беженцев в Ливане, а также облегчить политическое, экономическое и социальное бремя ливанского правительства.

Ван Кэцзянь в свою очередь заявил, что гуманитарная помощь Китая отвечает самым насущным потребностям ливанского правительства, а также является конкретным шагом в рамках выполнения китайской стороной взятых на себя ранее обязательств по оказанию нового раунда помощи соседним странам Сирии , включая Ливан.

Посол подчеркнул, что китайское правительство привержено оказанию помощи Ливану в решении проблемы сирийских беженцев и в то же время надеется, что сирийский кризис будет урегулирован в ближайшее время политическим путем. —0—