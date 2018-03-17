Ещё
Китай передал Ливану гуманитарную помощь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай передал Ливану гуманитарную помощь 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Бейрут, 17 марта /Синьхуа/ — В пятницу в Бейруте состоялась церемония передачи Ливану китайской гуманитарной помощи. Министр социальных дел Ливана Пьер Аби Асси и посол Китая в Ливане Ван Кэцзянь приняли участие в церемонии и от имени своих правительств подписали соответствующие документы.
Пьер Аби Асси поблагодарил китайскую сторону за оказание столь необходимой помощи в противодействии проблеме беженцев. По его словам, современное медицинское оборудование и предметы первой необходимости помогут улучшить медицинские и бытовые условия сирийских беженцев в Ливане, а также облегчить политическое, экономическое и социальное бремя ливанского правительства.
Ван Кэцзянь в свою очередь заявил, что гуманитарная помощь Китая отвечает самым насущным потребностям ливанского правительства, а также является конкретным шагом в рамках выполнения китайской стороной взятых на себя ранее обязательств по оказанию нового раунда помощи соседним странам Сирии, включая Ливан.
Посол подчеркнул, что китайское правительство привержено оказанию помощи Ливану в решении проблемы сирийских беженцев и в то же время надеется, что сирийский кризис будет урегулирован в ближайшее время политическим путем. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Китайский дипломат высоко оценил усилия ООН для смягчения гуманитарной ситуации в Сирии Сирийские военные освободили стратегически важную деревню в Восточной Гуте Россия призвала США отказаться от "безответственных планов" по Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии259
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля709
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»55
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского32
Россия бьется со смертельно опасным противником405
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение