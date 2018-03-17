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В Минобороны России рассказали, сколько человек вернулось в Алеппо
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В Минобороны России рассказали, сколько человек вернулось в Алеппо 

РИА Новости 5 часов назад
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более 800 тысяч человек вернулись в районы сирийского города Алеппо и его пригороды, освобожденные от "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ), сообщает Минобороны РФ в субботу.
"Примером эффективности работы сирийских властей и российского Центра по примирению является провинция Алеппо. В районы города Алеппо и его пригороды, освобожденные от «Джебхат ан-Нусры» и союзных ей формирований, с декабря 2016 года, вернулось уже более 800 тысяч человек. Местными властями оказывается содействие в восстановлении жилья. Работают рынки, магазины, школы и медицинские учреждения. Активно восстанавливается сельскохозяйственное производство", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Отмечается, что с 4 марта этого года началось возвращение жителей Алеппо, которые в декабре 2016 года покинули город с бандформированиями и ушли в провинцию Идлиб.
"По организованному совместным иранско-российско-турецким координационным центром гуманитарному коридору в районе населенных пунктов Телль-Султан и Абу Эд-Духур из провинции Идлиб в Алеппо вернулись 870 семей, всего 3409 человека", — заявили в Минобороны РФ.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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