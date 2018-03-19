Власти Турции пообещали вернуть Африн «настоящим хозяевам»

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии" (ССА) и турецкие военные вошли в Африн и взяли его под контроль.

Боздаг также отметил, что взятие Африна заметно снизило угрозы для пограничных районов Турции. По словам вице-премьера, турецкие военнослужащие захватили в Африне многочисленные склады оружия, в основном американского производства, оставленного курдскими ополченцами.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии».

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии . Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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