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Власти Турции пообещали вернуть Африн «настоящим хозяевам»
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Власти Турции пообещали вернуть Африн «настоящим хозяевам» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Турция не намерена оставаться в сирийском Африне и вернет регион «настоящим хозяевам», передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на вице-премьер Турции Бекира Боздага.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии" (ССА) и турецкие военные вошли в Африн и взяли его под контроль.
Боздаг также отметил, что взятие Африна заметно снизило угрозы для пограничных районов Турции. По словам вице-премьера, турецкие военнослужащие захватили в Африне многочисленные склады оружия, в основном американского производства, оставленного курдскими ополченцами.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью британскому телеканалу Sky News, ранее заявил, что турецкие военнослужащие останутся в Африне до обеспечения полной безопасности местных жителей.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии».
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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