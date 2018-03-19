МИД Сирии: захват Африна турецкими силами противоречит принципам устава ООН 

ДАМАСК, 19 мар — РИА Новости. МИД Сирии направил письма генеральному секретарю ООН и в СБ ООН, назвав в них захват Африна турецкими военными нарушением международного права и принципов устава ООН.
"Заявление президента Турции о захвате сирийского города Африн неприемлемо и противоречит принципам устава ООН и международному праву", — цитирует выдержку из писем сирийское национальное агентство САНА.
МИД Сирии осудил оккупацию города Африн турецкими силами и потребовал «немедленного вывода с захваченной сирийской территории», написано в обращениях.
В воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии" (ССА) и турецкие военные вошли в Африн и взяли его под контроль.
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