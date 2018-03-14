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Сирийский город Дума в Восточной Гуте покинули 437 мирных граждан
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Сирийский город Дума в Восточной Гуте покинули 437 мирных граждан 

Российская Газета 14 марта 2018
Фото: Российская Газета
Как сообщили «РГ» в Минобороны России, за последние дни обстановка в пригороде сирийской столице — Восточной Гуте и, прежде всего, в северной части населенного пункта Дума существенно стабилизировалась.
"Гуманитарная пауза, предусматривающая прекращение огня всеми враждующими сторонами и оказание гуманитарного содействия мирным жителям в районе Думы соблюдается третьи сутки подряд", — отметили в военном ведомстве.
По данным Минобороны РФ, все перестрелки в Думе, а также любые боевые действия полностью прекращены. В городе восстановлено свободное перемещение жителей. Благодаря достигнутым договоренностям, по действующим гуманитарным коридорам Думу смогли безопасно покинуть 437 мирных граждан.
В четверг, 15 марта, работа гуманитарных коридоров будет продолжена. Также сообщается, что при содействии российского миротворческого Центра в Думу за последнюю неделю было доставлено два гуманитарных конвоя с 318 тоннами продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментами.
16 марта, информирует наше военное ведомство, для оказания помощи населению спланирован заход еще одного гуманитарного конвоя из 20 большегрузных автомобилей. А в целях дальнейшей стабилизации обстановки гуманитарная пауза в районе города Дума продлена сразу на двое суток.
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