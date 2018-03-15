Боевики трижды за сутки обстреляли жилые кварталы Дамаска

"Обстановка в зоне деэскалации «Восточная Гута» стабилизируется. Однако ряд радикальных группировок продолжает нарушать режим прекращения огня. Так, за прошедшие сутки ими три раза были обстреляны жилые кварталы Дамаска и его пригородов. Боевиками было выпущено шесть мин. Есть разрушения, люди не пострадали", — сказал он.