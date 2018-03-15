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Боевики трижды за сутки обстреляли жилые кварталы Дамаска
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Боевики трижды за сутки обстреляли жилые кварталы Дамаска 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. За прошедшие сутки боевики три раза обстреляли жилые кварталы Дамаска и его пригородов: есть разрушения, люди не пострадали, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Обстановка в зоне деэскалации «Восточная Гута» стабилизируется. Однако ряд радикальных группировок продолжает нарушать режим прекращения огня. Так, за прошедшие сутки ими три раза были обстреляны жилые кварталы Дамаска и его пригородов. Боевиками было выпущено шесть мин. Есть разрушения, люди не пострадали", — сказал он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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