Центр по примирению ведет переговоры об освобождении жителей Арбила в Сирии

"Сегодня в российский Центр по примирению враждующих сторон обратились жители населенного пункта Арбил (2,5 километра юго-западнее Думы ), которые изъявили желание покинуть район, подконтрольный боевикам. Представители бандформирований пока этому препятствуют. С ними ведутся переговоры", — сказал Евтушенко.

Он также отметил, что 15 марта представители Центра организовали доставку жителям населенных пунктов Хмеймат-Эд-Даер провинции Алеппо и Хербет-Эль-Хамам провинции Хомс продовольственных наборов, а также предметов первой необходимости и свежего хлеба общим весом 2,9 тонны.

По его словам, также оказана адресная помощь по доставке питьевой воды жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор . Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 81 человеку, в том числе 34 детям, добавил представитель Центра по примирению.

"За сутки на восточный берег реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор вернулись 415 человек. Из зоны деэскалации «Идлиб» в провинцию Алеппо через гуманитарный коридор Тель-Султан — Абу-Эд-Духур вернулось 134 жителя с личным имуществом", — подчеркнул Евтушенко.