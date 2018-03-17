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Центр по примирению ведет переговоры об освобождении жителей Арбила в Сирии
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Центр по примирению ведет переговоры об освобождении жителей Арбила в Сирии 

РИА Новости 11 часов назад
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский центр по примирению ведет переговоры с боевиками об освобождении жителей сирийского населенного пункта Арбил, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Сегодня в российский Центр по примирению враждующих сторон обратились жители населенного пункта Арбил (2,5 километра юго-западнее Думы), которые изъявили желание покинуть район, подконтрольный боевикам. Представители бандформирований пока этому препятствуют. С ними ведутся переговоры", — сказал Евтушенко.
Он также отметил, что 15 марта представители Центра организовали доставку жителям населенных пунктов Хмеймат-Эд-Даер провинции Алеппо и Хербет-Эль-Хамам провинции Хомс продовольственных наборов, а также предметов первой необходимости и свежего хлеба общим весом 2,9 тонны.
По его словам, также оказана адресная помощь по доставке питьевой воды жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 81 человеку, в том числе 34 детям, добавил представитель Центра по примирению.
"За сутки на восточный берег реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор вернулись 415 человек. Из зоны деэскалации «Идлиб» в провинцию Алеппо через гуманитарный коридор Тель-Султан — Абу-Эд-Духур вернулось 134 жителя с личным имуществом", — подчеркнул Евтушенко.
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