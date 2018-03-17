Десять жителей Дамаска погибли за сутки из-за обстрела квартала Аббасин

"Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Дамаска и его пригородов. Так, за прошедшие сутки ракетному обстрелу был подвергнут столичный квартал Аббасин, в ходе которого погибли 10 мирных жителей, а также есть разрушения", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, несмотря на сложную ситуацию, гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается. С 9 до 14 часов под контролем Центра по примирению враждующих сторон введена в действие 19 «гуманитарная пауза».

Евтушенко сообщил, что по предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты продолжает выходить мирное население. Этот процесс можно наблюдать в режиме реального времени благодаря трансляции с веб-камер и беспилотных летающих аппаратов, ведущейся на официальном сайте Минобороны России.

Как добавил Евтушенко, сегодня через пункт пропуска Мухайям аль-Вафедин вышли 272 человека, из них 137 детей. Общее число вышедших с 28 февраля составило 1328 человек. По второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил , Хаммурия, Сакба и Хаззэ за сутки выведены еще 30732 человека. За сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 12 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 395 человек. Из зоны деэскалации «Идлиб» в провинцию Алеппо через гуманитарный коридор Тель-Султан — Абу-Эд-Духур вернулись 342 жителя с личным имуществом.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>