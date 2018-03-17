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Минобороны: Снайперы боевиков мешали выходу населения по гумкоридорам
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Минобороны: Снайперы боевиков мешали выходу населения по гумкоридорам 

Российская Газета 12 часов назад
Фото: Российская Газета
По открытым гуманитарным коридорам в Сирии продолжают выходить мирные жители, сообщают в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР. Боевики изо всех сил стараются препятствовать этому процессу.
"По открытому вчера второму гуманитарному коридору, проходящему через населенные пункты Хаммурия, Сакбэ и Хаззэ (южнее города Дума), за сутки выведено еще 5 023 человека", — передает РИА Новости заявление начальника центра генерал-майора Юрия Евтушенко.
По его словам, сейчас боевики используют снайперов.
"С оборудованных в глубине населенного пункта огневых позиций несколькими снайперами был открыт прицельный огонь по выходящему населению", — рассказал он о ситуации в районе населенного пункта Хаммурия. По словам российского военного, снайперы были нейтрализованы и мирные жители смогли эвакуироваться.
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