Минобороны: Снайперы боевиков мешали выходу населения по гумкоридорам

По открытым гуманитарным коридорам в Сирии продолжают выходить мирные жители, сообщают в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР. Боевики изо всех сил стараются препятствовать этому процессу.

По его словам, сейчас боевики используют снайперов.

"С оборудованных в глубине населенного пункта огневых позиций несколькими снайперами был открыт прицельный огонь по выходящему населению", — рассказал он о ситуации в районе населенного пункта Хаммурия. По словам российского военного, снайперы были нейтрализованы и мирные жители смогли эвакуироваться.