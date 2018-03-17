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Сирийские боевики обстреляли столичный квартал Баб-Тума
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Сирийские боевики обстреляли столичный квартал Баб-Тума 

РИА Новости 12 часов назад
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. За прошедшие сутки в Сирии минометному обстрелу боевиков был подвергнут столичный квартал Баб-Тума, ранены три мирных жителя, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.
"На фоне процесса нормализации обстановки в зоне деэскалации «Восточная Гута» ряд радикальных группировок продолжают обстреливать жилые кварталы Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки минометному обстрелу был подвергнут столичный квартал Баб-Тума. Ранено три мирных жителя", — сказал он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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