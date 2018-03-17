Россия в Сирии: война после победы

Со времени объявления о возвращении наших войск из Сирии погибло больше россиян, чем за два года боевых действий.

«Домой с победой!» — так в декабре государственные информагентства сообщали о приказе Владимира Путина начать вывод войск из Сирии. Федеральные телеканалы выпускали об этом срочные новости.

Теперь эйфория должна была бы смениться скорбью: потери в живой силе России превысили количество смертей за все время военной операции на Ближнем Востоке.

6 марта там разбился военный транспортник АН-26, на котором было 39 человек. Однако официального траура по военнослужащим, разбившимся в Хмеймиме, в стране не объявили: перед выборами не время горевать.

Со времени начала операции в Сирии в сентябре 2015 г. до заявления президента о блестящем выполнении задачи, по официальным данным, погибли 41 российский военнослужащий. По неофициальным — еще три десятка бойцов полулегальных частных военных компаний.

За последние же три месяца погибли уже 42 «признанных» россиянина и больше сотни «нелегалов», которых, правда, Минобороны за своих не считает. Родственникам сотрудников ЧВК месяцами не сообщают об их гибели. Государство максимально дистанцируется от участия в судьбах наемников. Им, в отличие от погибшего в начале февраля летчика Романа Филипова , звание Героя России не присвоят.

— Даже если мы предположим, что вся территория будет освобождена, запрещеное ИГИЛ и другие движения будут подавлены, все равно останутся группировки, партизанские отряды, которые будут заниматься террористической деятельностью, — говорит Борис Долгов из Института востоковедения РАН . — На территории Сирии действуют десятки тысяч вооруженных боевиков. В том числе те, которые считаются умеренной оппозицией. А с вооруженными людьми вести диалог достаточно трудно.

Это значит, что после победы война только начинается.

[ИГИЛ, также ИГ или «Исламское государство» — деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru .]

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Материал вышел в издании «Собеседник» №10-2018 под заголовком «Война после победы».