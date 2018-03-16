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Постпред РФ в Вене: «шестерка» и Иран подтвердили, что ядерная сделка остается в силе
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Постпред РФ в Вене: «шестерка» и Иран подтвердили, что ядерная сделка остается в силе 

ТАСС 13 часов назад
ВЕНА, 16 марта. /ТАСС/. Участники заседания Совместной комиссии Ирана и международной «шестерки» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) на уровне политических директоров подтвердили, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана полностью остается в силе. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, который возглавлял на совещании российскую делегацию.
"Все участники, включая американцев, подтвердили, что план действий полностью остается в силе. Но это на сегодняшний день, а что касается перспектив, то ничего конкретного и определенного американцы сказать не смогли. Что касается остальных участников, то они однозначно подтвердили свою приверженность этому соглашению", — проинформировал дипломат.
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