Постпред РФ в Вене: «шестерка» и Иран подтвердили, что ядерная сделка остается в силе

ВЕНА, 16 марта. / ТАСС /. Участники заседания Совместной комиссии Ирана и международной «шестерки» (пять постоянных членов СБ ООН Германия ) на уровне политических директоров подтвердили, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана полностью остается в силе. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, который возглавлял на совещании российскую делегацию.

"Все участники, включая американцев, подтвердили, что план действий полностью остается в силе. Но это на сегодняшний день, а что касается перспектив, то ничего конкретного и определенного американцы сказать не смогли. Что касается остальных участников, то они однозначно подтвердили свою приверженность этому соглашению", — проинформировал дипломат.