В загадочной смерти создателя «Новичка» подозревается «Моссад»

Создатель нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, как утверждают в Британии, якобы были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, на протяжении многих лет находился в «разработке» службы внешней разведки Израиля «Моссад», пишут СМИ.

Наблюдение за ученым в области органической и прикладной химии, академиком АН СССР, генерал-лейтенантом и создателем советского химического оружия Анатолием Кунцевичем велось до самой его смерти в 2002 году, пишут «Вести Израиль».

Ссылаясь на данные доктора Ронена Бергмана, издание пишет, что израильская разведка в 70-е годы получила сведения о разработке в Советском Союзе «наиболее катастрофической» версии веществ нервно-паралитического действия, а вскоре появилось и упоминание проекта «Новичок».

В начале 1990-х, продолжает издание, Израиль получил сведения о том, что Сирия втайне пытается наладить производство продвинутого химического оружия. Генерал Кунцевич якобы возглавлял программу помощи арабской республики.

«До сих пор окончательно не ясно, был ли Кунцевич командирован в Сирию правительством, или же это была частная инициатива самого генерала, который, как и многие его коллеги, в то время пытались наладить «собственный бизнес», — говорится в статье.

В «Моссаде» установили, что Кунцевич прибыл в Сирию в июле 1995 года и попытался установить личные связи с руководством страны, пишет издание. Отмечается, что в рамках сотрудничества специалисту передавали «огромные суммы денег», «преимущество за помощь в создании технологий по производству химоружия».

В статье говорится, что в конце 90-х Израиль передал России сведения о том, чем занимается в Сирии генерал Кунцевич, однако Москва не отреагировала. Более того, как пишет Майкл Росс в опубликованной в Канаде книге «Волонтер», в которой он рассказывает о слежке за российскими учеными по поручению «Моссада», Израиль якобы угрожал «слить» в прессу данные о проводящейся в Сирии работе и вызвать этим международный скандал. Кремль на это не отреагировал, замечает автор статьи.

«В Израиле крайне нервно реагировали на молчание Москвы. И 29 апреля 2002 года при обстоятельствах, которые до сих пор вызывают споры, создатель программы «Новичок» был обнаружен мертвым в кресле самолета, который направлялся из Халеба (Алеппо) в Москву. В Сирии тогда высказали предположение, что генерала ликвидировал «Моссад». Но на этот раз уже в Иерусалиме хранили молчание», — пишет издание.