МИД Сирии: массовый выход населения из Восточной Гуты разоблачает ложь Запада 

ТАСС, 16 марта. Выход десятков тысяч мирных жителей из Восточной Гуты при содействии сирийской армии «разоблачает лицемерие Запада и распространяемую им ложь». Об этом говорится в переданном в пятницу агентством Sana заявлении МИД арабской республики.
В нем подчеркивается, что «все жители, вырвавшиеся из рук террористов, направляются в безопасные места, где им предоставляются еда, лекарства, медицинское и социальное обслуживание». Сирийское правительство подтверждает, что готово обеспечить все необходимые потребности этих людей, и призывает ООН «направить гуманитарную помощь в те районы в окрестностях Дамаска, где временно размещены беженцы из Восточной Гуты».