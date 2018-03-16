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МИД Сирии: массовый выход населения из Восточной Гуты разоблачает ложь Запада
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МИД Сирии: массовый выход населения из Восточной Гуты разоблачает ложь Запада 

ТАСС 15 часов назад
ТАСС, 16 марта. Выход десятков тысяч мирных жителей из Восточной Гуты при содействии сирийской армии «разоблачает лицемерие Запада и распространяемую им ложь». Об этом говорится в переданном в пятницу агентством Sana заявлении МИД арабской республики.
В нем подчеркивается, что «все жители, вырвавшиеся из рук террористов, направляются в безопасные места, где им предоставляются еда, лекарства, медицинское и социальное обслуживание». Сирийское правительство подтверждает, что готово обеспечить все необходимые потребности этих людей, и призывает ООН «направить гуманитарную помощь в те районы в окрестностях Дамаска, где временно размещены беженцы из Восточной Гуты».
ТАСС: последние новости
Более 300 человек, в том числе почти 130 детей, вышло из Восточной Гуты СМИ: сирийские войска восстановили контроль над южным кварталом Дамаска МИД РФ: участники "шестерки" подтвердили соблюдение Ираном обязательств по ядерной сделке
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