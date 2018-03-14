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Минобороны РФ: Обстановка в Восточной Гуте стабилизировалась
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Минобороны РФ: Обстановка в Восточной Гуте стабилизировалась 

Российская Газета 14 марта 2018
Обстановка в Восточной Гуте за последние дни заметно стабилизировалась. Прежде всего — в северной части, в частности — в городе Дума, сообщает Минобороны РФ.
"Гуманитарная пауза, предусматривающая прекращение огня всеми враждующими сторонами и оказание гуманитарного содействия мирным жителям, в районе Думы соблюдается третьи сутки подряд", — говорится в сообщении, распространенном российским оборонным ведомством. Пауза в районе Думы продолжена на двое суток.
Отмечается, что полностью прекращены перестрелки, а также любые боевые действия в Думе. Кроме того, в городе восстановлено свободное перемещение жителей.
По данным министерства, по гуманитарным коридорам город смогли безопасно покинуть 437 мирных жителей. «Завтра работа гуманитарных коридоров будет продолжена», — добавили в ведомстве.
В город за последнюю неделю при содействии российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии прибыли два гуманитарных конвоя с 318 тоннами продуктов, предметов первой необходимости и медикаментами.
В четверг для оказания помощи населению запланирован заход еще одного гуманитарного конвоя из 20 грузовиков.
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