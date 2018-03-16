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МИД: Иран неукоснительно соблюдает обязательства по ядерной программе
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МИД: Иран неукоснительно соблюдает обязательства по ядерной программе 

Российская Газета 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Представители шести стран-посредников по урегулированию иранской ядерной программы подтвердили неукоснительное выполнение Ираном своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщается в комментарии МИД России по результатам состоявшегося заседания Совместной комиссии стран «шестерки» и Ирана в Вене.
"Все участники приветствовали неукоснительное соблюдение Ираном обязательств в рамках всеобъемлющих договоренностей, что регулярно подтверждается со стороны МАГАТЭ. Это прямое подтверждение того, что СВПД справляется со своими задачами в том, что касается обеспечения исключительно мирного характера иранской ядерной программы", — отмечается в комментарии.
В сообщении МИД также подчеркивается, что несоблюдение принципов СВПД негативным образом скажется на режиме нераспространения ядерного оружия, в связи с чем договоренности необходимы к исполнению «в интересах поддержания международного мира и безопасности».
Напомним, что Совместная комиссия является единственным механизмом, в полномочия которого входит отслеживание хода выполнения СВПД, одобренного резолюцией Совета Безопасности ООН 2231.
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