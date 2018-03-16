Де Мистура призвал эвакуировать беженцев в соответствии с законодательством

ООН , 16 мар — РИА Новости . Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал проводить гуманитарную эвакуацию в соответствии с международным законодательством, ООН готова оказать помощь выходящим жителям Восточной Гуты.

"Мы призываем все стороны к тому, чтобы любая эвакуация, которая проводится, проводилась с самыми высокими стандартами защиты (мирного населения — ред.), согласно международному гуманитарному законодательству и законодательству в области прав человека", — сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН

По его словам, ООН готова оказать помощь тем, кто останется в Восточной Гуте, а также тем, кто решит ее покинуть.

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