Де Мистура: перемирие в Восточной Гуте хрупкое, но соблюдается уже 6 дней

ООН , 16 мар — РИА Новости . Перемирие в Восточной Гуте хрупкое, но соблюдается уже шесть дней, ООН рассчитывает на его продолжение, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"За последние несколько дней произошли встречи между РФ "Джейш аль-Ислам" * в пригороде Думы , в результате которых был установлен хрупкий режим прекращения огня, который соблюдается уже шесть дней и, мы надеемся, продолжится и дальше", — сказал он.

По его данным, в настоящее время обсуждение сторон продолжается для укрепления соглашения по Думе. В то же время дискуссии по другим районам Восточной Гуты пока не принесли успеха, и боевые действия там продолжаются.

"За последние несколько дней переговоры, состоявшиеся в Думе, показали, что есть путь для выполнения резолюция 2401. ООН готова помогать всем сторонам осуществлять подобное взаимодействие в качестве вклада в выполнение резолюции 2401 на всей территории Восточной Гуты", — сказал он.

Де Мистура также выразил озабоченность сообщениями о применении хлорина и напалма в Сирии, которые ООН пока не может подтвердить.

* Запрещенная в России террористическая организация

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