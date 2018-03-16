Генсек ООН: ситуация в Сирии требует срочных мер по защите мирных жителей

По его словам, текущая ситуация в Сирии требует «срочных действий по защите мирных жителей, смягчении страданий людей, предотвращении дальнейшей нестабильности, реагированию на первопричины конфликта и достижения прочного политического решения» конфликта.

"Я призываю Совет Безопасности сплотиться и предпринять конкретные шаги, чтобы срочно положить конец этой трагедии", — говорится в письменном заявлении Гутерриша.

Он выразил глубокую обеспокоенность «отчаянием, которое царит среди людей, массово покидающих Восточную Гуту и Африн». Генсек ООН констатировал, что принятая Совбезом 24 февраля резолюция 2401 о прекращении боевых действий на всей территории Сирии не выполняется, призвал «все стороны конфликта в полной мере уважать международное гуманитарное право», а также «гарантировать безопасность мирных жителей».

По словам Гутерриша, эвакуация людей должна проводится «безопасно, добровольно и в строгом соответствии со стандартами защиты, предусмотренными международным гуманитарным правом». Кроме того, подчеркнул административный глава ООН, людям должно быть позволено добровольно вернуться в дома, «как только позволит ситуация».