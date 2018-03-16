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Генсек ООН: ситуация в Сирии требует срочных мер по защите мирных жителей
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Генсек ООН: ситуация в Сирии требует срочных мер по защите мирных жителей 

ТАСС 18 часов назад
ООН, 16 марта. /ТАСС/. Ситуация в Сирии требует срочных действий по защите населения, и Совету Безопасности ООН необходимо «предпринять конкретные шаги», чтобы положить конец трагедии в стране. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.
По его словам, текущая ситуация в Сирии требует «срочных действий по защите мирных жителей, смягчении страданий людей, предотвращении дальнейшей нестабильности, реагированию на первопричины конфликта и достижения прочного политического решения» конфликта.
"Я призываю Совет Безопасности сплотиться и предпринять конкретные шаги, чтобы срочно положить конец этой трагедии", — говорится в письменном заявлении Гутерриша.
Он выразил глубокую обеспокоенность «отчаянием, которое царит среди людей, массово покидающих Восточную Гуту и Африн». Генсек ООН констатировал, что принятая Совбезом 24 февраля резолюция 2401 о прекращении боевых действий на всей территории Сирии не выполняется, призвал «все стороны конфликта в полной мере уважать международное гуманитарное право», а также «гарантировать безопасность мирных жителей».
По словам Гутерриша, эвакуация людей должна проводится «безопасно, добровольно и в строгом соответствии со стандартами защиты, предусмотренными международным гуманитарным правом». Кроме того, подчеркнул административный глава ООН, людям должно быть позволено добровольно вернуться в дома, «как только позволит ситуация».
Во вторник Минобороны РФ объявило о прекращении боевых действий в городе Дума в районе Восточная Гута под Дамаском. После этого начался массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.
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