Де Мистура заявил, что примет участие в министерской встрече по Сирии

ООН , 16 мар — РИА Новости . Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура заявил, что 19 марта примет участие в министерской встрече по САР в Брюсселе , в ходе которой будет обсуждаться подготовка международной конференции по сирийской тематике в конце апреля.

"В понедельник я приму участие в министерском заседании в Брюсселе по приглашению Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини в контексте усилий по подготовке ЕС и ООН совместной министерской конференции в Брюсселе в конце апреля", — сказал он.

Де Мистура отметил, что рассчитывает на то, что конференция даст новую возможность оказать международную гуманитарную поддержку жителям Сирии. Кроме того, она должна обновить международные усилия для активизации работы по достижению мира в САР.

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