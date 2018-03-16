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В ЮНИСЕФ заявили о случаях серьезного недоедания в Восточной Гуте
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В ЮНИСЕФ заявили о случаях серьезного недоедания в Восточной Гуте 

РИА Новости 19 часов назад
ЖЕНЕВА, 16 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен случаями серьезного недоедания в сирийской Восточной Гуте, оказывает помощь людям, которые покидают район, но не располагает данными об их количестве, заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь ЮНИСЕФ Марикси Меркадо.
По ее словам, ЮНИСЕФ не располагает данными о том, сколько людей вышло из Восточной Гуты по гуманитарным коридорам, так как не ведет наблюдение за эвакуацией. Однако фонд оказывает поддержку уже перемещенным людям, которые в настоящее время находятся в специальных укрытиях, раздавая им воду, подгузники и медицинские наборы. Особое опасение у фонда вызывает ситуация со случаями недоедания в Восточной Гуте среди детей. Для многих терапевтические лечебные питательные наборы становятся единственным источником пищи.
"Мы знаем то, что в Восточной Гуте самое большое количество случаев сильного недоедания с начала конфликта в Сирии. 11,9% всех случаев, зафиксированных в стране", — сказала она.
Меркадо отметила, что помимо помощи людям из Восточной Гуты ЮНИСЕФ вместе с МККК начал доставку воды в пригороды Африна. Ежедневная доставка 500 тысяч литров воды началась с 11 марта, однако 15 марта была вынуждена прекратиться из-за усиления атак на город.
По данным Фонда, согласно информации из Африна, с начала боевых действий в этом регионе были убиты десятки детей, еще больше получили ранения. Отсутствие чистой воды из-за разрушения водопровода грозит для 250 тысяч человек риском развития болезней, связанных с загрязненной водой. В самом городе вынуждены были переселиться из своих домов 50 тысяч человек, которые в настоящее время проживают у родственников, в магазинах, школах и других местах.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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