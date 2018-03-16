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Фейсал Аль-Касем раскрывает опасное содержимое российской гуманитарной помощи для городов Кефрая и Эль-Фуа в провинции Идлиб
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Фейсал Аль-Касем раскрывает опасное содержимое российской гуманитарной помощи для городов Кефрая и Эль-Фуа в провинции Идлиб 

ИноСМИ 20 часов назад
Фото: ИноСМИ
Как сообщил ресурс сирийской оппозиции «Эль-Дорар», журналист Фейсал Аль-Касем в четверг сообщил об опасном содержимом российской гуманитарной помощи, которую получают города Кефрая и Эль-Фуа в провинции Идлиб‫. ‬‬
«Российский груз с гуманитарной помощью для городов Кефрая и Эль-Фуа в Сирии в верхней части содержит предметы гуманитарной помощи, а в нижней оружие и боеприпасы», — сообщил Аль-Касем в своем «Твиттере».
По данным «Эль-Дорар», российские самолеты продолжают ежедневно сбрасывать гуманитарную помощь и боеприпасы в города Кефрая и Эль-Фуа из-за продолжающихся ракетных обстрелов гражданских районов‫. ‬‬ Ранее местные источники подтвердили, что повстанческие группировки обстреляли ящики, сброшенные российскими самолетами в обоих городах.
В конце марта 2015 года повстанческие группировки осадили города Эль-Фуа и Кефрая после установления контроля над Идлибом‫. ‬‬ В последние дни организация «Хайат Тахрир аш-Шам» обстреливала Эль-Фуа и Кефрая в ответ на наступление сирийской армии в Восточной Гуте.
المساعدات التي تلقيها روسيا إلى كفريا والفوعة في سوريا، في الأعلى مواد إغاثية، من الوسط للأسفل أسلحة وصناديق ذخائر! pic.twitter.com/9o0PItq27z
— فيصل القاسم (@kasimf) 15 марта 2018 г.
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