Фейсал Аль-Касем раскрывает опасное содержимое российской гуманитарной помощи для городов Кефрая и Эль-Фуа в провинции Идлиб

Как сообщил ресурс сирийской оппозиции «Эль-Дорар», журналист Фейсал Аль-Касем в четверг сообщил об опасном содержимом российской гуманитарной помощи, которую получают города Кефрая и Эль-Фуа в провинции Идлиб‫. ‬‬

«Российский груз с гуманитарной помощью для городов Кефрая и Эль-Фуа в Сирии в верхней части содержит предметы гуманитарной помощи, а в нижней оружие и боеприпасы», — сообщил Аль-Касем в своем «Твиттере».

По данным «Эль-Дорар», российские самолеты продолжают ежедневно сбрасывать гуманитарную помощь и боеприпасы в города Кефрая и Эль-Фуа из-за продолжающихся ракетных обстрелов гражданских районов‫. ‬‬ Ранее местные источники подтвердили, что повстанческие группировки обстреляли ящики, сброшенные российскими самолетами в обоих городах.

В конце марта 2015 года повстанческие группировки осадили города Эль-Фуа и Кефрая после установления контроля над Идлибом‫. ‬‬ В последние дни организация «Хайат Тахрир аш-Шам» обстреливала Эль-Фуа и Кефрая в ответ на наступление сирийской армии в Восточной Гуте.

المساعدات التي تلقيها روسيا إلى كفريا والفوعة في سوريا، في الأعلى مواد إغاثية، من الوسط للأسفل أسلحة وصناديق ذخائر! pic.twitter.com/9o0PItq27z

— فيصل القاسم (@kasimf) 15 марта 2018 г.