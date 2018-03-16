Культурный ход Турции в России 

Институт имени Юнуса Эмре, который известен своими центрами во многих странах мира, от США до Бельгии, от ЮАР до Марокко, и знакомит их жителей с Турцией, турецким языком, турецкой историей, культурой и искусством, расширяет масштабы своей деятельности и открывает новый центр в Москве, сообщает турецкая газета «Сабах».
В церемонии открытия, состоявшейся 14 марта, приняли участие министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш (Numan Kurtulmuş), президент Института имени Юнуса Эмре Шереф Атеш (Şeref Ateş), а также глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.
«В небольших по размеру, но огромных по значимости зданиях по всему миру, от Астаны до Сараево, от Хартума до Москвы, Институт имени Юнуса Эмре осуществляет свою деятельность как один из важнейших элементов культурной дипломатии Турции», — отметил Нуман Куртулмуш. Министр также подчеркнул, что центр, открывшийся в Москве, будет способствовать сближению турецкого и российского народов друг с другом. «Благодаря этому шагу, сделанному с добрыми намерениями и искренностью, сотни, а может быть, тысячи наших российских друзей выучат красивый турецкий язык, освоят культуру Турции, и каждый из них станет нашим послом культуры в России», — отметил министр.