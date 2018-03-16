Химический Лавров! 

Российский дипломат в должности министра, «товарищ» Сергей Лавров ведёт себя так, как если бы его не интересовала его работа и ее характер, который заключается в обсуждении, диалоге и использовании мягкого подхода. Важнее всего то, что это означает необходимость ставить принцип доверия во главу угла. Во-первых, слова и мнение человека должны подчиняться логике и быть основаны на фактах. Во-вторых, он должен подкреплять свою точку зрения доказательствами, не унижая при этом другую сторону, не прибегая ко лжи и обману и никого не оскорбляя.
Однако министр иностранных дел Владимира Путина не устаёт делать все, чтобы показать, что на самом деле он лишь имитирует деятельность дипломата! Он стремится унизить себя и свою страну, оскорбить национальные чувства народа, настаивая на враждебном поведении, которое основывается на лжи, притворстве, искажении фактов, как если бы он выступал перед членами секретной партийной ячейки или во время партийных заседаний во времена Советского Союза, а не перед открытым миром, где каждый может отследить даже путь муравья в пустыне.
Лавров обвиняет Вашингтон в том, что сделала его страна в Сирии! Он заявляет, что Соединенные Штаты строят там базы, пытаются разделить страну и навсегда закрепить там своё присутствие. Так происходит только потому, что они, наконец, почувствовали, что полномочия, которые предоставил Москве Барак Обама были неправильно истолкованы Россией в опасном стратегическом контексте. Вместо «борьбы с терроризмом» и выработки особого подхода к сирийской революции с целью урегулирования конфликта, Москва действует с точностью наоборот и возвращается к тому, с чего все начиналось, то есть к попытке достичь военной победы. При этом она придерживается принципа, согласно которому каждый оппозиционер — террорист, а каждая подконтрольная оппозиции зона — цель для удара без какой-либо дифференциации и головной боли.
Но самое опасное, чем занимается российский министр, это продвижение тактики Асада, которой он придерживается с самого начала бойни в Сирии. В частности, это касается применения химического оружия. Недавно на совместной пресс-конференции, которую Лавров провёл со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, он назвал провокацией сообщения о применении химического оружия в Восточной Гуте, тем самым дополнив заявления, сделанные некоторое время назад СМИ Асада. Согласно им, сирийские военные подразделения, которые продвинулись в Гуте, обнаружили там завод по производству химических веществ, созданный «террористами».
Таким образом, министр иностранных дел России не только оправдывает преступления банды Асада, в том числе применение ею химического оружия в той же Гуте летом 2013 года, но также прилагает усилия для того, чтобы создать подходящие условия для очередного использования этого оружия массового уничтожения по принципу «необходимости», чтобы ускорить завершение боевых действий в восточных пригородах Дамаска, а также уменьшить потери, которые несут в этом районе сирийские власти и их защитники в лице иранских ополченцев. Серьезность этого вопроса заключается в том, что Лавров, судя по всему, убеждён в том, что Вашингтон накажет Асада за химические и прочие преступления. Коль скоро это решение уже принято (?), то почему бы им не активизировать удары по Гуте и не применить это оружие снова? Другими словами, американский удар будет иметь обратную силу и считается, что он не изменит баланс сил на земле, так почему бы не попытаться всеми возможными способами заполучить ещё больший кусок территории? Это больше похоже на действия банды, нежели великой державы: это воровство будет стоить России некоторых издержек, но добыча гарантирована!
Такова логика министра иностранных дел великой державы!