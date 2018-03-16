Минобороны: Западные СМИ начали провокацию о химатаке в Сирии

Кроме того, по стечению обстоятельств в тот же день, когда якобы была проведена химатака, начался выход мирных граждан из Хаммурии. Во время гуманитарной паузы в четверг из этого населенного пункта вышли более 11,5 тысяч сирийцев. При этом работавшие в Хаммурии представители российских, западных и арабских СМИ спрашивали у всех выходящих граждан о том, была ли у них утром химическая атака.

"Не нашлось ни одного жителя Хаммурии, который хоть что-то об этом слышал. И в итоге не вышло ни одного сюжета о «химической атаке» на западных каналах", — отметил генерал Конашенков.

Однако маховик провокации уже набрал обороты, указал представитель Минобороны. Поэтому днем на сайте Совета ЕС было опубликовано заявление о введении новых санкций против Сирии за химические атаки против мирного населения. Но что любопытно — датировано оно было не 15, а 19 марта — днем, когда в Брюсселе только состоится встреча министров иностранных дел сообщества. Этим документом Совет ЕС добавил четырех человек в список лиц, являющихся целью ограничительных мер ЕС против сирийского режима. Якобы за их роль в создании химоружия и его использовании против мирного населения.

Разобравшись, данное сообщение сотрудники пресс-службы Совета ЕС сняли, отмечают российские военные. «Только теперь непонятно, проголосуют ли министры иностранных дел ЕС в ходе встречи 19 марта, ведь никакого применения химоружия в Восточной Гуте не было и нет», — указал Игорь Конашенков.