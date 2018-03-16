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В Палестине призвали отказаться от признания Израиля
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В Палестине призвали отказаться от признания Израиля 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: AFP 2018 / Hazem Bader
Организация освобождения Палестины (ООП) требует отказаться от признания Палестиной государства Израиль и от экономического сотрудничества с ним, сообщил генеральный секретарь Демократического фронта Освобождения Палестины Наиф Хаватме.
"Мы приняли решение предпринять ряд мер, в том числе отказаться от признания Израиля. Это мы делаем в ответ на то, что Израиль отказывается признать Палестинское государство, и резолюция Совбеза признает право на создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Мы также выдвинули предложение отказаться от Парижского экономического протокола, прекратить сотрудничество с Израилем в экономической области", — заявил Хаватме на пресс-конференции в Москве.
Хаватме обратил внимание, что проект бюджета Израиля на 2019 год составляет 141 миллиард долларов, тогда как бюджет Палестины — 6 миллиардов.
"Наш народ платит более 2 миллиардов долларов в качестве налогов, мы платим также значительные пошлины на товары, которые поступают в Палестину по сухопутным и воздушным путям через Израиль. Также Израиль берет 2 миллиарда от средств, которые поступают в Палестину в качестве помощи", — отметил он.
Демократический фронт Освобождения Палестины входит в Организацию освобождения Палестины.
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