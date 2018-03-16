Провал плана «B» в Восточной Гуте

Давайте сравним то, как развивались события в Восточной Гуте несколько дней назад и как они развиваются сейчас.

В результате этого сравнения мы сразу же заметим, что тот шум, который поднимали в отношении происходящего в Гуте западные и арабские страны, а вместе с ними и поддерживающий их Израиль , стал заметно тише. Как кажется, на это оказало влияние несколько факторов.

Великобритания, Франция, Прежде всего, следует указать на то, что ряд государств (к таковым, прежде всего, относятся США Саудовская Аравия и правящая клика Израиля) и их СМИ описывали происходящее в Восточной Гуте как некое основание или мотив для выполнения так называемого «плана „B“. Они ожидали, что после того, как сирийские правительственные силы проведут наступление в северном направлении и расширят здесь зону своего контроля, они неожиданно вмешаются и окажут поддержку вооруженным группам и террористическим формированиям, действующим в Восточной Гуте (прежде всего, это касается группировки „Джейш Аль-Ислам“ , действующей при поддержке Саудовской Аравии). Повод для вмешательства они бы, несомненно, быстро нашли. Далее они смогли бы оккупировать окрестности самого Дамаска , и, как им казалось, быстро изменить ситуацию, чтобы события завершились бы в их пользу.

Однако этот замысел своевременно был раскрыт, и сирийское правительство и его союзники смогли вовремя принять ответные меры, и таким образом воспрепятствовать подобным замыслам и тем событиям, которые могло повлечь за собой выполнение этого плана. Это и сыграло существенную роль в том, что тот шум, который поднимали вокруг этих событий и авторы, и непосредственные исполнители подобных замыслов, заметно стих. Немаловажную роль сыграл также провал сценария, на который при этом рассчитывали „конструкторы“ плана „B“. Речь идет об использовании боевиками и террористами химического оружия с последующим возложением ответственности на сирийское правительство и его сторонников. Этот сценарий не удалось реализовать благодаря своевременным и действенным мерам, предпринятым сирийским правительством и поддерживающей его Россией . Данный замысел с использованием химоружия для изменения ситуации вокруг Гуты потерпел крах.

Был и еще один важный фактор, который, как нам кажется, оказал здесь влияние. Боевиков, террористов и представителей вооруженных группировок лишили возможности действовать в качестве „защитников народа“. Надевая эту маску, боевики проводили свои тайные операции в Восточной Гуте для борьбы с правительством. Однако на деле они не были никакими защитниками и лишь прикрывались мирными жителями, словно живым щитом. Всю ответственность же за подлинную гуманитарную катастрофу, совершающуюся в данных районах, они стремились возложить на сирийское правительство и его сторонников. По этой причине сирийское правительство и присутствующие здесь российские военные с целью противостоять нападкам и развернутой против них лживой пропаганде продолжали последовательную борьбу с террористами, не желавшими участвовать в перемириях согласно резолюциям Совбеза ООН . Они создали и открыли гуманитарные коридоры для доставки продовольствия и гуманитарной помощи нуждающимся и мирным жителям. Но это не все — также в повестку дня они включили и возможность для выхода вооруженных групп из Восточной Гуты.