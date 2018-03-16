Провал плана «B» в Восточной Гуте 

Давайте сравним то, как развивались события в Восточной Гуте несколько дней назад и как они развиваются сейчас.
В результате этого сравнения мы сразу же заметим, что тот шум, который поднимали в отношении происходящего в Гуте западные и арабские страны, а вместе с ними и поддерживающий их Израиль, стал заметно тише. Как кажется, на это оказало влияние несколько факторов.
Прежде всего, следует указать на то, что ряд государств (к таковым, прежде всего, относятся США, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия и правящая клика Израиля) и их СМИ описывали происходящее в Восточной Гуте как некое основание или мотив для выполнения так называемого «плана „B“. Они ожидали, что после того, как сирийские правительственные силы проведут наступление в северном направлении и расширят здесь зону своего контроля, они неожиданно вмешаются и окажут поддержку вооруженным группам и террористическим формированиям, действующим в Восточной Гуте (прежде всего, это касается группировки „Джейш Аль-Ислам“, действующей при поддержке Саудовской Аравии). Повод для вмешательства они бы, несомненно, быстро нашли. Далее они смогли бы оккупировать окрестности самого Дамаска, и, как им казалось, быстро изменить ситуацию, чтобы события завершились бы в их пользу.
Однако этот замысел своевременно был раскрыт, и сирийское правительство и его союзники смогли вовремя принять ответные меры, и таким образом воспрепятствовать подобным замыслам и тем событиям, которые могло повлечь за собой выполнение этого плана. Это и сыграло существенную роль в том, что тот шум, который поднимали вокруг этих событий и авторы, и непосредственные исполнители подобных замыслов, заметно стих. Немаловажную роль сыграл также провал сценария, на который при этом рассчитывали „конструкторы“ плана „B“. Речь идет об использовании боевиками и террористами химического оружия с последующим возложением ответственности на сирийское правительство и его сторонников. Этот сценарий не удалось реализовать благодаря своевременным и действенным мерам, предпринятым сирийским правительством и поддерживающей его Россией. Данный замысел с использованием химоружия для изменения ситуации вокруг Гуты потерпел крах.
Был и еще один важный фактор, который, как нам кажется, оказал здесь влияние. Боевиков, террористов и представителей вооруженных группировок лишили возможности действовать в качестве „защитников народа“. Надевая эту маску, боевики проводили свои тайные операции в Восточной Гуте для борьбы с правительством. Однако на деле они не были никакими защитниками и лишь прикрывались мирными жителями, словно живым щитом. Всю ответственность же за подлинную гуманитарную катастрофу, совершающуюся в данных районах, они стремились возложить на сирийское правительство и его сторонников. По этой причине сирийское правительство и присутствующие здесь российские военные с целью противостоять нападкам и развернутой против них лживой пропаганде продолжали последовательную борьбу с террористами, не желавшими участвовать в перемириях согласно резолюциям Совбеза ООН. Они создали и открыли гуманитарные коридоры для доставки продовольствия и гуманитарной помощи нуждающимся и мирным жителям. Но это не все — также в повестку дня они включили и возможность для выхода вооруженных групп из Восточной Гуты.
Таким образом, России и сирийскому правительству удалось перекрыть все возможности для ведения против них информационный войны с использованием методов нечистоплотной пропаганды. В целом принимая во внимание все происходящее в последние дни, можно утверждать, что кризис в Восточной Гуте, если и не пошел на спад, то стал уже более управляемым. Однако это не означает, что Коалиция по борьбе с ИГ (ИГ — террористическая организация, запрещенная в РФ — прим. ред.), а на деле, коалиция по свержению Асада, то есть, США, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия и режим в Израиля прекратят свою тактику козней и интриг и перестанут строить новые планы и заговоры. Они, несомненно, уже приступают к подготовке очередного плана „B“, что в свою очередь потребует усиления бдительности и тщательного наблюдения за происходящим, отслеживания всех действий коалиции, главенствующая роль в которой, вероятно, будет переходить теперь к Тель-Авиву.